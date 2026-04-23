I direttori di gara per la giornata 34
La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la trentaquattresima giornata di campionato che vedrà il Torino ospitare l'Inter capolista. Per l'occasione sono previsti 12mila tifosi nerazzurri, dato che per loro, a determinate condizioni, il match potrà essere un'occasione per festeggiare lo scudetto. Il direttore di gara dell'incontro di domenica, ore 18, sarà Maurizio Mariani della sezione AIA di Aprilia, che in questa stagione vanta 14 presenze in Serie A e ben 7 in Champions, dove ha diretto, tra le altre, i quarti di finale Liverpool-PSG. Gli assistenti saranno Bindoni e Tegoni, quarto ufficialee Crezzini. Al Var ci sarà Mazzoleni, con Paganessi nel ruolo di AVar.
Di seguito tutte le designazioni della giornata trentaquattro.
NAPOLI – CREMONESE Venerdì 24/04 h. 20.45
DOVERI
PASSERI – FONTEMURATO
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI PAOLO
PARMA – PISA Sabato 25/04 h. 15.00
CALZAVARA
TRINCHIERI – FONTANI
IV: AYROLDI
VAR: GIUA
AVAR: ABISSO
BOLOGNA – ROMA Sabato 25/04 h. 18.00
DI BELLO (foto)
BERTI – DI GIOIA
IV: ALLEGRETTA
VAR: MARESCA
AVAR: MERAVIGLIA
H. VERONA – LECCE Sabato 25/04 h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MARCENARO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
FIORENTINA – SASSUOLO h. 12.30
MARINELLI
COSTANZO – CORTESE
IV: TURRINI
VAR: COSSO
AVAR: GUIDA
GENOA – COMO h. 15.00
LA PENNA
MASTRODONATO – CEOLIN
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
TORINO – INTER h. 18.00
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: CREZZINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN – JUVENTUS h. 20.45
SOZZA
PERROTTI – ROSSI M.
IV: ZUFFERLI
VAR: ABISSO
AVAR: MARESCA
CAGLIARI – ATALANTA Lunedì 27/04 h. 18.30
SACCHI J.L.
VECCHI - MORO
IV: DI MARCO
VAR: MARINI
AVAR: FABBRI
LAZIO – UDINESE Lunedì 27/04 h. 20.45
BONACINA
PALERMO - ZANELLATI
IV: MARCHETTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MAGGIONI
