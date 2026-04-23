I direttori di gara per la giornata 34

Culto: "2014, Toro-Genoa: storia di un minuto"

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la trentaquattresima giornata di campionato che vedrà il Torino ospitare l'Inter capolista. Per l'occasione sono previsti 12mila tifosi nerazzurri, dato che per loro, a determinate condizioni, il match potrà essere un'occasione per festeggiare lo scudetto. Il direttore di gara dell'incontro di domenica, ore 18, sarà Maurizio Mariani della sezione AIA di Aprilia, che in questa stagione vanta 14 presenze in Serie A e ben 7 in Champions, dove ha diretto, tra le altre, i quarti di finale Liverpool-PSG. Gli assistenti saranno Bindoni e Tegoni, quarto ufficialee Crezzini. Al Var ci sarà Mazzoleni, con Paganessi nel ruolo di AVar.

Di seguito tutte le designazioni della giornata trentaquattro.

NAPOLI – CREMONESE Venerdì 24/04 h. 20.45

DOVERI

PASSERI – FONTEMURATO

IV: ARENA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO

PARMA – PISA Sabato 25/04 h. 15.00

CALZAVARA

TRINCHIERI – FONTANI

IV: AYROLDI

VAR: GIUA

AVAR: ABISSO

BOLOGNA – ROMA Sabato 25/04 h. 18.00

DI BELLO (foto)

BERTI – DI GIOIA

IV: ALLEGRETTA

VAR: MARESCA

AVAR: MERAVIGLIA

H. VERONA – LECCE Sabato 25/04 h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

FIORENTINA – SASSUOLO h. 12.30

MARINELLI

COSTANZO – CORTESE

IV: TURRINI

VAR: COSSO

AVAR: GUIDA

GENOA – COMO h. 15.00

LA PENNA

MASTRODONATO – CEOLIN

IV: COLOMBO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

TORINO – INTER h. 18.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: CREZZINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

MILAN – JUVENTUS h. 20.45

SOZZA

PERROTTI – ROSSI M.

IV: ZUFFERLI

VAR: ABISSO

AVAR: MARESCA

CAGLIARI – ATALANTA Lunedì 27/04 h. 18.30

SACCHI J.L.

VECCHI - MORO

IV: DI MARCO

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

LAZIO – UDINESE Lunedì 27/04 h. 20.45

BONACINA

PALERMO - ZANELLATI

IV: MARCHETTI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MAGGIONI

