News degli ultimissimi minuti in casa Serie A: l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali ufficiali in vista della quarta giornata, che avrà inizio tra due giorni, venerdì 19 settembre. Sono quindi stabiliti i direttori di gara per tutte e 10 le sfide del nostro campionato, con Torino-Atalanta, in programma per le 15 di domenica 21 settembre, affidata ad Andrea Colombo, classe 1990, fischietto della sezione di Como. I due guardalinee saranno i signori Zingarelli e Bianchini, mentre il quarto uomo il sig. Arena. Marco Guida e Fabio Maresca sono stati, invece, selezionati per la sala VAR. Di seguito tutte le designazioni in vista della quarta giornata di Serie A.
Serie A, le designazioni arbitrali: Torino-Atalanta a Colombo, Guida e Maresca
LECCE – CAGLIARI Venerdì 19/09 h. 20.45
ZUFFERLI
DI GIOIA – YOSHIKAWA
IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA
BOLOGNA – GENOA Sabato 20/09 h. 15.00
COLLU
MORO – LUCIANI
IV: J.L. SACCHI
VAR: MAGGIONI
AVAR: CHIFFI
H. VERONA – JUVENTUS Sabato 20/09 h. 18.00
RAPUANO
DEI GIUDICI – BAHRI
IV: CALZAVARA
VAR: AURELIANO
AVAR: MASSA
UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45
DOVERI
CECCONI – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
LAZIO – ROMA h. 12.30
SOZZA
BACCINI – VECCHI
IV: AYROLDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MASSA
TORINO – ATALANTA h. 15.00
COLOMBO
ZINGARELLI – BIANCHINI
IV: ARENA
VAR: GUIDA
AVAR: MARESCA
CREMONESE – PARMA h. 15.00
LA PENNA
ROSSI M. – ROSSI C.
IV: ALLEGRETTA
VAR: MARINI
AVAR: NASCA
FIORENTINA – COMO h. 18.00
BONACINA
CAPALDO – POLITI
IV: FELICIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
INTER – SASSUOLO h. 20.45
MARINELLI
MONDIN – ROSSI L.
IV: PERRI
VAR: PEZZUTO
AVAR: CHIFFI
NAPOLI – PISA Lunedì 22/09 h. 20.45
CREZZINI
COSTANZO – MASTRODONATO
IV: MANGANIELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GIUA
