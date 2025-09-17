Toro News
Campionato

Serie A, le designazioni arbitrali: Torino-Atalanta a Colombo, Guida e Maresca

I direttori selezionati per le 10 sfide della quarta giornata di Serie A
Davide Bonsignore Redattore 

News degli ultimissimi minuti in casa Serie A: l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali ufficiali in vista della quarta giornata, che avrà inizio tra due giorni, venerdì 19 settembre. Sono quindi stabiliti i direttori di gara per tutte e 10 le sfide del nostro campionato, con Torino-Atalanta, in programma per le 15 di domenica 21 settembre, affidata ad Andrea Colombo, classe 1990, fischietto della sezione di Como. I due guardalinee saranno i signori Zingarelli e Bianchini, mentre il quarto uomo il sig. Arena. Marco Guida e Fabio Maresca sono stati, invece, selezionati per la sala VAR. Di seguito tutte le designazioni in vista della quarta giornata di Serie A.

 

LECCE – CAGLIARI    Venerdì 19/09 h. 20.45

ZUFFERLI

DI GIOIA – YOSHIKAWA

IV:      TREMOLADA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SERRA

 

BOLOGNA – GENOA    Sabato 20/09 h. 15.00

COLLU

MORO – LUCIANI

IV:      J.L. SACCHI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      CHIFFI

 

H. VERONA – JUVENTUS     Sabato 20/09 h. 18.00

RAPUANO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV:       CALZAVARA

VAR:      AURELIANO

AVAR:       MASSA

 

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA

 

LAZIO – ROMA     h. 12.30

SOZZA

BACCINI – VECCHI

IV:      AYROLDI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    MASSA

 

TORINO – ATALANTA      h. 15.00

COLOMBO

ZINGARELLI – BIANCHINI

IV:     ARENA

VAR:     GUIDA

AVAR:      MARESCA

 

CREMONESE – PARMA     h. 15.00

LA PENNA

ROSSI M. – ROSSI C.

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     MARINI

AVAR:     NASCA

 

FIORENTINA – COMO     h. 18.00

BONACINA

CAPALDO – POLITI

IV:     FELICIANI

VAR:     GHERSINI

AVAR:       AURELIANO

 

INTER – SASSUOLO     h. 20.45

MARINELLI

MONDIN – ROSSI L.

IV:       PERRI

VAR:      PEZZUTO

AVAR:      CHIFFI

 

NAPOLI – PISA    Lunedì 22/09 h. 20.45

CREZZINI

COSTANZO – MASTRODONATO

IV:     MANGANIELLO

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:      GIUA

