L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali ufficiali per la settimana giornata di Serie A, che prenderà il via sabato 18 ottobre alle ore 15 con Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona. La sfida di sabato alle 18 tra Torino e Napoli sarà diretta da Matteo Marcenaro con Scatragli e Ceccon come assistenti. Il quarto uomo sarà Tremolada, mentre in sala Var opererà Doveri affiancato da Maggioni. Di seguito, tutte le designazioni della prossima giornata:
CAMPIONATO
Serie A, le designazioni arbitrali: Torino-Napoli a Marcenaro, al var Doveri
LECCE – SASSUOLO Sabato 18/10 h.15.00
CREZZINI
COSTANZO – PASSERI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GHERSINI
PISA – H. VERONA Sabato 18/10 h. 15.00
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
TORINO – NAPOLI Sabato 18/10 h. 18.00
MARCENARO
SCATRAGLI – CECCON
IV: TREMOLADA
VAR: DOVERI
AVAR: MAGGIONI
ROMA – INTER Sabato 18/10 h. 20.45
MASSA
MELI – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABISSO
COMO – JUVENTUS h. 12.30
AYROLDI
DI GIOIA – CAVALLINA
IV: ZUFFERLI
VAR: MARESCA
AVAR: LA PENNA
CAGLIARI – BOLOGNA h. 15.00
MARCHETTI
DI MONTE – BELSANTI
IV: TURRINI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI
GENOA – PARMA h. 15.00
SOZZA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV: PAIRETTO
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
ATALANTA – LAZIO h. 18.00
COLLU
ROSSI L. – POLITI
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MERAVIGLIA
MILAN – FIORENTINA h. 20.45
MARINELLI (foto)
MONDIN – BAHRI
IV: ARENA
VAR: ABISSO
AVAR: DI PAOLO
CREMONESE – UDINESE Lunedì 20/10 h. 20.45
FABBRI
BARONE – BIFFI
IV: ZANOTTI
VAR: LA PENNA
AVAR: MARINI
© RIPRODUZIONE RISERVATA