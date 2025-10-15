tor campionato Serie A, le designazioni arbitrali: Torino-Napoli a Marcenaro, al var Doveri

I direttori di gara selezionati per gli incontri della settima giornata di Serie A
L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali ufficiali per la settimana giornata di Serie A, che prenderà il via sabato 18 ottobre alle ore 15 con Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona. La sfida di sabato alle 18 tra Torino e Napoli sarà diretta da Matteo Marcenaro con Scatragli e Ceccon come assistenti. Il quarto uomo sarà Tremolada, mentre in sala Var opererà Doveri affiancato da Maggioni. Di seguito, tutte le designazioni della prossima giornata:

LECCE – SASSUOLO    Sabato 18/10 h.15.00

CREZZINI

COSTANZO – PASSERI

IV:      SACCHI J.L.

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       GHERSINI

 

PISA – H. VERONA    Sabato 18/10 h. 15.00

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       PATERNA

 

TORINO – NAPOLI    Sabato 18/10 h. 18.00

MARCENARO

SCATRAGLI – CECCON

IV:       TREMOLADA

VAR:      DOVERI

AVAR:        MAGGIONI

 

ROMA – INTER    Sabato 18/10 h. 20.45

MASSA

MELI – CECCONI

IV:     FELICIANI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     ABISSO

 

COMO – JUVENTUS    h. 12.30

AYROLDI

DI GIOIA – CAVALLINA

IV:      ZUFFERLI

VAR:     MARESCA

AVAR:     LA PENNA

 

CAGLIARI – BOLOGNA    h. 15.00

MARCHETTI

DI MONTE – BELSANTI

IV:     TURRINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      DOVERI

 

GENOA – PARMA    h. 15.00

SOZZA

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV:       PAIRETTO

VAR:     MARINI

AVAR:     PRONTERA

 

ATALANTA – LAZIO    h. 18.00

COLLU

ROSSI L. – POLITI

IV:     COLOMBO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       MERAVIGLIA

 

MILAN – FIORENTINA    h. 20.45

MARINELLI (foto)

MONDIN – BAHRI

IV:       ARENA

VAR:      ABISSO

AVAR:      DI PAOLO

 

CREMONESE – UDINESE    Lunedì 20/10 h. 20.45

FABBRI

BARONE – BIFFI

IV:     ZANOTTI

VAR:     LA PENNA

AVAR:      MARINI

