Serie A, le designazioni arbitrali: Zufferli dirigerà Juventus-Torino

I direttori selezionati per gli incontri dell'undicesima giornata di Serie A
Matteo Curreri

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. Il derby di sabato sera alle 18.00 tra Juventus e Torino, in programma all'Allianz Stadium, sarà diretto da Luca Zufferli della sezione di Udine . Ad assisterlo saranno Costanzo e Passeri, mentre il quarto ufficiale sarà Doveri. In sala VAR opererà La Penna, coadiuvato da Di Paolo in qualità di A.V.A.R.

Le designazioni arbitrali per l'undicesima giornata di Serie A

PISA – CREMONESE    Venerdì 7/11 h.20.45

MARCENARO

ALASSIO – GARZELLI

IV:      BONACINA

VAR:     SERRA

AVAR:       PRONTERA

 

COMO – CAGLIARI    Sabato 8/11 h. 15.00

PEZZUTO

TEGONI – CAVALLINA

IV:      PERRI

VAR:     AURELIANO

AVAR:       FOURNEAU

 

LECCE – H. VERONA    Sabato 8/11 h. 15.00

ABISSO

LAUDATO – BIFFI

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      CAMPLONE

AVAR:        GARIGLIO

 

JUVENTUS – TORINO     Sabato 8/11 h. 18.00

ZUFFERLI (foto)

COSTANZO – PASSERI

IV:     DOVERI

VAR:     LA PENNA

AVAR:     DI PAOLO

 

PARMA – MILAN   Sabato 8/11 h.20.45

DI BELLO

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV:      DI MARCO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MARINI

 

ATALANTA – SASSUOLO    h. 12.30

CREZZINI

MOKHTAR – CECCON

IV:     MARINELLI

VAR:    PATERNA

AVAR:      LA PENNA

 

BOLOGNA – NAPOLI    h. 15.00

CHIFFI

BERCIGLI – YOSHIKAWA

IV:       SOZZA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MASSA

 

GENOA – FIORENTINA    h. 15.00

GUIDA

MELI – ZINGARELLI

IV:     FELICIANI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       SERRA

 

ROMA – UDINESE    h. 18.00

COLLU

CIPRESSA – TRINCHIERI

IV:       MUCERA

VAR:      DIONISI

AVAR:      FABBRI

 

INTER – LAZIO    h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – CECCONI

IV:     BONACINA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      AURELIANO

