Serie A, l’immagine di Verdi e Bonazzoli con la pizza diventa virale sui social

I due ex calciatori del Torino sono ottimi amici e quest'oggi si sono rivisti in occasione della sfida tra le loro due squadre

Quest'oggi si è disputata la partita Salernitana-Verona, gara valida per il nono turno di Serie A. Al termine di questo match, conclusosi 2-1 per i padroni di casa, c'è stato un gesto che sta facendo il giro del web e che potrebbe colpire particolarmente i tifosi del Torino. Come mostrato nell'immagine qua sotto, divulgata dal giornalista di DAZN Giovanni Barsotti, ci sono due giocatori avversari che dividono una pizza. Si tratta di Simone Verdi del Verona e di Federico Bonazzoli della Salernitana. I due giocatori sono diventati amici durante l'esperienza in comune vissuta nel Toro nella stagione 2020/21. L'anno scorso poi Verdi ha raggiunto Bonazzoli a Salerno negli ultimi 6 mesi di stagione. I due amici quest'oggi hanno deciso così di mangiare una pizza assieme nel tunnel dello Stadio Arechi di Salerno e l'immagine è subito diventata virale sui social network.