Lo scontro diretto per la salvezza che si è svolto in questo lunedì, caratterizzato da due gare di posticipo nel campionato di Serie A, viene vinto dalla Fiorentina. La formazione viola di Paolo Vanoli ha ottenuto un buon successo per 2-4 sul campo del Sassuolo e grazie a questi tre punti riesce a salire a quota 8 in classifica. Un passo in avanti importante visto che così l'ex allenatore del Torino riesce a uscire dalla zona retrocessione abbandonando le ultime tre posizioni in cui la Fiorentina si trovava da diverse giornate. A incidere su questo risultato ci ha pensato un altro ex granata, vale a dire Alieu Njie che ha segnato il gol del momentaneo 1-2 per i viola contro il Sassuolo. la squadra neroverde di mister Alberto Aquilani resta invece bloccata a 8 punti in classifica e si fa raggiungere proprio dalla compagine toscana.

In serata chiuderà la decima giornata di Serie A la sfida tra Atalanta e Parma.