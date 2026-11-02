Il difensore irlandese Senan Mullen è ufficialmente pronto a fare ritorno al Torino. Dopo la parentesi vissuta in patria con la maglia dei Bohemians — club della League of Ireland in cui si è trasferito in prestito a gennaio 2026 dopo i mesi iniziali al Mantova —, il classe 2005 ritornerà sotto la Mole. Un'esperienza formativa importante per il giovane centrale, che in Irlanda ha potuto accumulare minutaggio, mettendosi in luce anche nelle competizioni europee e ritrovando continuità dopo alcuni problemi fisici.

Torino, bentornato Mullen: l'irlandese chiude la parentesi ai Bohemians e rientra in granata

A suggellare l'addio al club di Dublino è stato lo stesso difensore che ha voluto affidare ai social il proprio saluto: un post su Instagram in cui sorride con i colori rossoneri sullo sfondo e una didascalia piuttosto inequivocabile: "Un grande club con persone fantastiche, è stato un piacere. Grazie per tutto bohemians". Parole che testimoniano il forte legame umano e professionale instaurato in questi mesi. Ora per il giovane giocatore di proprietà del Toro si apre una nuova avventura: per il ragazzo si aprono le porte del Filadelfia. Il Toro lo riaccoglie per accompagnarne la crescita e valutarne l'inserimento nelle rotazioni.