Pessime notizie in casa Frosinone all'indomani della vittoria casalinga per 2-0 contro il Torino. Pesante infortunio subito da Antonio Raimondo, costretto ad abbandonare il campo dopo un duro scontro di gioco con l'attaccante granata Zakaria Aboukhlal. Le sensazioni avute nell'immediato postpartita hanno trovato purtroppo conferma negli accertamenti clinici. Come comunicato dal club giallazzurro attraverso il report medico ufficiale pubblicato in data odierna, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il giovane centravanti dei ciociari hanno evidenziato una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra. Un verdetto particolarmente pesante per la squadra di Massimiliano Alvini e per il classe 2004, che ha comunque già iniziato l'iter riabilitativo per recuperare quanto prima dall'infortunio. Anche se la società non ha indicato tempistiche precise per il rientro in campo, si preannuncia uno stop significativo (probabilmente il suo 2026 sembra essere arrivato al capolinea) che priverà la squadra di un elemento fondamentale nel reparto avanzato per i prossimi match.