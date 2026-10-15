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Serie A, la settima giornata

Dopo le fatiche delle Coppe europee e prima del prossimo tour de force, la Serie A entra nel vivo con la settima giornata di campionato. Il programma del weekend si preannuncia ricco di emozioni e scontri diretti. Ad aprire le danze sarà l'anticipo del venerdì sera tra Frosinone e Sassuolo al "Benito Stirpe". Il sabato vivrà di grandi incroci con Venezia-Napoli a mezzogiorno, il test per l'Inter a Bologna, Roma-Genoa e l'importante scontro salvezza tra Udinese e Lecce. La domenica regalerà sfide affascinanti come Fiorentina-Como, i big match Milan-Atalanta e Juventus-Lazio, oltre alla delicata sfida tra Monza e Cagliari. Tra turnover mirati, infortuni e ballottaggi dell'ultimo minuto, gli allenatori stanno sciogliendo le ultime riserve prima di mandare le squadre in campo. Di seguito il quadro completo con le probabili formazioni, i moduli e l'analisi dettagliata dei dubbi per le 9 partite del turno (esclusa la sfida del Torino).

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