Serie A, stop al pallone arancione. Simonelli: “Una scelta infelice”

Il pallone arancione della Serie A va anticipatamente in pensione. Ad annunciarlo è il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervistato da Rai Radio 1. Il nuovo “Puma Orbita Hi-Vis” arancione, questo il suo nome ufficiale, era stato introdotto per rendere la sfera sempre visibile a giocatori e spettatori. Aveva debuttato alla dodicesima giornata, ma ora non scorrerà più sui terreni della Serie A. "Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo: ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo – ha affermato Simonelli –. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni: sono 500 palloni a settimana, più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco".