Serie A: Torino-Milan è il big match di giornata

In questo turno di Serie A il Torino è chiamato a dare continuità alla vittoria di Udine. L'avversario è il meno facile di tutti perché all'Olimpico-Grande Torino domenica sera arriva il Milan campione d'Italia. I rossoneri hanno vinto con il Monza e in Champions League: la gara sarà senza dubbio molto molto complicata. Capolista, però, quest'anno è il Napoli di Spalletti: gli azzurri, freschi di passaggio del turno nella massima competizione europea, affrontano in casa sabato alle 15 il Sassuolo. I neroverdi sono sempre una squadra ostica da affrontare, soprattutto dopo la vittoria del monday night contro l'Hellas che ha dato morale e fiducia. La Lazio, terza in classifica, se la dovrà vedere con la Salernitana domenica alle 18. I granata sono stati artefici di una bella affermazione casalinga contro lo Spezia sabato scorso, ma in trasferta arrancano: infatti sono quindicesimi in classifica per le gare lontane dalle mura amiche. Chi deve rifarsi e riprendersi da un momento negativo è la Juventus. I bianconeri scendono nel Salento per ritrovare i tre punti dopo l'eliminazione anzitempo dalla Champions League. Sabato alle 18 al Via del Mare i giallorossi cercheranno l'impresa. Il lunch match domenicale vedrà scontrarsi Empoli e Atalanta. I nerazzurri sono tornati la squadra che aveva fatto sognare Bergamo e stanno volando davvero dal momento che in trasferta hanno la media punti migliore del campionato dopo quella del Napoli. Subito dopo, alle 15, scenderanno in campo Cremonese e Udinese. I bianconeri mancano all'appuntamento coi tre punti da inizio mese, però lo Zini ha saputo dimostrarsi un campo complicato per tanti. Alla stessa ora in Liguria Spezia e Fiorentina lotteranno dopo due sconfitte-beffa in cui sono incappate nell'ultima giornata di Serie A. Infine doppia gara lunedì: alle 18:30 Verona-Roma e alle 20:45 Monza-Bologna. Saranno due partite interessanti: la Roma deve tornare a vincere dopo la bella ma sfortunata prestazione contro il Napoli, mentre i brianzoli possono riprendere la striscia di buoni risultati dopo le battute di arresto con Empoli e Milan.