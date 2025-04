Solet, da obiettivo del Toro a prossima plusvalenza dell’Udinese: il retroscena

Nel prossimo impegno di Serie A il Torino si troverà ad affrontare un suo vecchio obiettivo di mercato. Un giocatore che tre anni fa è stato molto vicino al trasferimento in granata mentre invece oggi sta facendo le fortune della retroguardia dell'Udinese. Si tratta di Oumar Solet , difensore classe 2000 che è arrivato in Friuli a parametro zero dopo alcuni problemi personali con la sua vecchia squadra, il Salisburgo. Il Toro aveva fiutato già nel 2022 il suo talento ma alla fine la trattativa non si concretizzò con la dirigenza che preferì altri profili rispetto a Solet.

Solet si impone in Serie A: l'Udinese ora se lo gode ma pregusta già una corposa plusvalenza

Per gran parte dei primi mesi di Serie A una delle squadre rivelazione è stata senza dubbio l'Udinese, allenata da un tecnico esordiente nel nostro campionato come Kosta Runjaic. La formazione bianconera per diversi mesi è stata a ridosso della zona Europa ma nel girone di ritorno ha invece subito una leggera flessione e ora è scivolata al decimo posto in coabitazione con il Torino. Tra i giocatori più importanti di questa squadra c'è Oumar Solet, difensore centrale 25enne che si è imposto molto bene in Serie A fin dalle prime partite. Non era facile per lui riuscire ad avere un buon impatto con il mondo Udinese fin dal principio visto che era reduce da un periodo di inattività dopo che il suo ex club, il Salisburgo, lo ha lasciato tra gli svincolati. Merita un applauso quindi il lavoro che Runjaic ha fatto con Solet visto che lo sta facendo rendere al massimo e i tifosi bianconeri se lo stanno godendo. Ha anche segnato di recente il suo primo gol, una perla non semplice a San Siro contro l'Inter. Viene inoltre già indicato come uno dei nomi caldi per l'estate e l'Udinese, avendolo preso a zero, può mettere a segno una grande plusvalenza se dovesse riuscire a cederlo di fronte ad un ricca proposta di qualche big italiana o straniera.