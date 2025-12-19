Supercoppa, il Bologna raggiunge il Napoli in finale: Inter ko ai rigori

Dopo la vittoria per 2-0 di ieri sera del Napoli ai danni del Milan, con annesse polemiche per quanto accaduto tra le panchine, questa sera è andata in scena l’altra semifinale. Sarà Conte contro Italiano: ad aggiudicarsi il pass per l’atto conclusivo è infatti il Bologna, al termine di una gara protrattasi oltre i 90 minuti di gioco. Eppure la partita sembra inizialmente in discesa per i nerazzurri, ai quali bastano un paio di minuti per sbloccarla con Thuram al volo, che raccoglie un cross di Bastoni col mancino dal lato opposto. Alla mezz’ora è poi Bisseck a toccare il pallone con la mano in area e, dopo una lunga revisione, Orsolini ristabilisce la parità dal dischetto. Nella ripresa viene valutato al Var un altro potenziale rigore per un intervento di Heggem su Bonny, ma al triplice fischio il risultato è di 1-1 e si va alla lotteria dei rigori. Lautaro e Ferguson trasformano, ma ha del clamoroso quanto accade subito dopo, con una serie di errori consecutivi di Bastoni, Moro, Barella, Miranda e Bonny, fino a quando Rowe insacca in rete interrompendo la maledizione. Segna poi De Vrij e soprattutto Ciro Immobile, che realizza il rigore decisivo, regalando al Bologna la finale di lunedì contro il Napoli.