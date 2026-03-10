Torino, attenzione al Parma: fuori casa i ducali raccolgono punti

Ottimo rendimento fuori casa

A fare la differenza è soprattutto il rendimento lontano dal Tardini. Dei 34 punti conquistati finora, ben 20 sono arrivati in trasferta: in 13 partite esterne il Parma ha ottenuto cinque vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. La squadra di Cuesta è inoltre reduce da tre trasferte consecutive senza subire gol: 0-1 contro il Milan, 0-1 contro il Bologna e 0-0 nell’ultima uscita esterna. Risultato raro nella storia del club in Serie A: era successo solo una volta, tra dicembre 1999 e gennaio 2000 con Malesani in panchina, quando il Parma mantenne la porta inviolata contro Venezia (0-2), Roma (2-0) e Udinese (0-1), tre successi che portarono i ducali fino al terzo posto. Oggi la realtà è diversa. Il Parma non lotta per i vertici, ma resta una squadra difficile da affrontare, nelle ultime trasferte sono arrivati risultati importanti: oltre ai successi con Milan e Bologna, anche lo 0-0 contro il Napoli e la vittoria per 1-2 sul campo del Lecce. L’unico passo falso recente lontano da casa resta il pesante 4-0 subito a Bergamo contro l’Atalanta. Per il Torino, dunque, quella di venerdì si preannuncia una sfida tutt’altro che semplice contro un Parma solido e particolarmente efficace lontano dal Tardini.