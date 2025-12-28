Torino-Cagliari 1-2, la moviola: il contatto Paleari-Idrissi fa discutere, su Ngonge…

I granata escono sconfitti dal match casalingo contro il Cagliari, valido per la diciassettesima giornata di Serie A. La gara è stata diretta da Doveri , arbitro di grande esperienza nel massimo campionato. Nelle 26 partite arbitrate dal fischietto romano il Cagliari ha ottenuto 7 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte. Bilancio simile per i granata, che nei 24 precedenti con Doveri hanno collezionato 7 successi, 9 pareggi e 8 ko.

Primo tempo: l’uscita di Paleari, il gol del vantaggio e il pareggio

Passano appena 8’ dall’avvio e arriva subito il primo episodio da moviola, quello che ha fatto più discutere: Idrissi si inserisce su assist di Luperto e viene affrontato in uscita da Paleari, che tocca il pallone ma travolge anche il terzino rossoblù. In un primo momento l’assistente segnala fuorigioco, ma il VAR corregge la decisione: Idrissi è tenuto in gioco da Pedersen. Doveri viene richiamato all’On Field Review e giudica regolare l’intervento del portiere. Una scelta che lascia più di un dubbio, perché Paleari colpisce sì il pallone con la mano, ma contestualmente entra in modo imprudente su Idrissi, colpendolo al ginocchio all’interno dell’area: senza quel contatto il rossoblù avrebbe facilmente mantenuto il possesso, dunque sono inevitabili e comprensibili le polemiche degli uomini di Pisacane. La gara prosegue poi senza particolari sbavature arbitrali: al 27’ non ci sono dubbi sulla regolarità del gol del vantaggio granata firmato da Vlasic, mentre al 45’ è regolare anche il gol del pareggio del Cagliari, con Mattia Prati che trova la sua prima rete in Serie A.