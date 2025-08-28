Torino–Fiorentina: la Viola cerca la prima vittoria, granata obbligati a reagire

Domenica alle 18:30 , il Torino ospita la Fiorentina. Dopo un avvio di stagione che definire disastroso è un eufemismo, per la squadra granata non ci sono più margini d’errore. La Viola proviene da un opaco pareggio contro il Cagliari. Il match, terminato con il risultato di 1-1, ha visto andare in gol Mandragora. I sardi hanno poi acciuffato la squadra di Pioli a tempo scaduto grazie alla rete di Luperto.

La squadra di Pioli si presenta a Torino reduce dall’1-1 in trasferta contro il Cagliari. Una prova deludente, che ha lasciato più dubbi che certezze: poca intensità, poche idee e scarsa cattiveria offensiva. Per una formazione che ambisce a scenari europei, il passo falso è stato evidente. Al Grande Torino servirà un atteggiamento completamente diverso per cancellare le incertezze mostrate alla prima. In mezzo, anche la sfida di Conference League per formalizzare l'accesso alla fase a campionato della competizione europea.

Torino, incubo a San Siro

Se la Fiorentina non ha convinto, il Torino ha fatto addirittura peggio. L’esordio contro l’Inter si è trasformato in un incubo: 5-0 a San Siro, una sconfitta che ha evidenziato limiti tecnici, tattici e caratteriali. Un approccio definito “indecente” da molti osservatori, che ha fatto scattare subito i primi campanelli d’allarme. Baroni non poteva iniziare in modo peggiore e ora sa bene di non avere altre possibilità: la squadra deve reagire immediatamente davanti al proprio pubblico, per cancellare l’immagine fragile e arrendevole mostrata a Milano.