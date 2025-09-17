Torino, i precedenti con Colombo, arbitro giornalista: due vittorie e un’espulsione

Andrea Colombo è il fischietto selezionato per la sfida di domenica 21 settembre alle 15, che vedrà fronteggiarsi in quel dell'Olimpico Grande Torino i granata di Baroni e l'Atalanta di Juric. Designazioni arbitrali appena comunicate che vedono a dirigere il match il classe 1990, Andrea Colombo. Con lui i granata contano 7 partite giocate: tra queste, 2 sole vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo precedente risale a ormai un anno fa: era il 15 settembre 2024 e il Toro pareggiava in casa contro il Lecce. Buona la gara del direttore di Como, che con i granata ha dovuto tirare fuori il cartellino rosso soltanto in un'occasione: era il 2 dicembre 2021, quando un fallo netto di Singo costava al Torino un finale di partita molto complicato e il conseguente pareggio dell'Empoli. Tuttavia, alcuni tifosi ricorderanno Colombo per un mancato fallo in area di rigore della Roma: l'8 aprile 2023 una stretta di maglia da Llorente a Sanabria avrebbe permesso al Torino di pareggiare la partita. Tuttavia, Colombo giudicò il contatto non irregolare, anche considerato che il paraguayano stava lui stesso tenendo la maglia al giocatore spagnolo. Una valutazione che ha assolutamente senso d'esistere. Ma le proteste, in quell'occasione, non sono mancate. Mentre in quella stessa partita era netto il tocco di braccio in area di Schuurs.