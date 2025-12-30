Toro News
campionato

Torino, i precedenti con Rapuano: bilancio positivo - immagine 1
L'arbitro di Rimini aprirà l'anno nuovo dirigendo la gara con il Verona
Andrea Croveri

Antonio Rapuano è stato designato come direttore di gara per Hellas Verona-Torino, in programma il 4 gennaio. Con l’arbitro di Rimini il bilancio del Toro è complessivamente positivo: nelle gare dirette da Rapuano i granata hanno battuto Atalanta e Monza rispettivamente per 2-1 e 0-2, mentre nell’ultima stagione è arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Lecce, in gol andò Ramadani al secondo minuto della ripresa, quella volta ci furono solo due ammoniti: Lazaro e Tete Morente.

Le polemiche della stagione corrente

—  

Per l’arbitro nato il 10 aprile 1985 si tratta della terza direzione in Serie A di questa stagione, dopo Verona-Juventus e Fiorentina-Lecce, oltre a sette presenze in Serie B. A settembre, al Bentegodi, la direzione di Verona-Juventus (1-1) non ha convinto: discusso il rigore concesso all’Hellas per il tocco di mano di Joao Mario e soprattutto la mancata espulsione di Orban per una carica col braccio al volto di Gatti, episodio da rosso netto anche con l’ausilio del Var. Altro caso controverso in Fiorentina-Lecce, quando Rapuano ha prima assegnato e poi revocato un rigore ai viola dopo on field review: contatto lieve e decisione corretta, ma tra forti proteste di Ranieri, ammonito.

