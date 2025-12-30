Torino, i precedenti con Rapuano: bilancio positivo

Antonio Rapuano è stato designato come direttore di gara per Hellas Verona-Torino, in programma il 4 gennaio. Con l’arbitro di Rimini il bilancio del Toro è complessivamente positivo: nelle gare dirette da Rapuano i granata hanno battuto Atalanta e Monza rispettivamente per 2-1 e 0-2, mentre nell’ultima stagione è arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Lecce, in gol andò Ramadani al secondo minuto della ripresa, quella volta ci furono solo due ammoniti: Lazaro e Tete Morente.