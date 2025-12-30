Antonio Rapuano è stato designato come direttore di gara per Hellas Verona-Torino, in programma il 4 gennaio. Con l’arbitro di Rimini il bilancio del Toro è complessivamente positivo: nelle gare dirette da Rapuano i granata hanno battuto Atalanta e Monza rispettivamente per 2-1 e 0-2, mentre nell’ultima stagione è arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Lecce, in gol andò Ramadani al secondo minuto della ripresa, quella volta ci furono solo due ammoniti: Lazaro e Tete Morente.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor campionato Torino, i precedenti con Rapuano: bilancio positivo
campionato
Torino, i precedenti con Rapuano: bilancio positivo
L'arbitro di Rimini aprirà l'anno nuovo dirigendo la gara con il Verona
Le polemiche della stagione corrente—
Per l’arbitro nato il 10 aprile 1985 si tratta della terza direzione in Serie A di questa stagione, dopo Verona-Juventus e Fiorentina-Lecce, oltre a sette presenze in Serie B. A settembre, al Bentegodi, la direzione di Verona-Juventus (1-1) non ha convinto: discusso il rigore concesso all’Hellas per il tocco di mano di Joao Mario e soprattutto la mancata espulsione di Orban per una carica col braccio al volto di Gatti, episodio da rosso netto anche con l’ausilio del Var. Altro caso controverso in Fiorentina-Lecce, quando Rapuano ha prima assegnato e poi revocato un rigore ai viola dopo on field review: contatto lieve e decisione corretta, ma tra forti proteste di Ranieri, ammonito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA