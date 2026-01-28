Torino, il Lecce a caccia di punti salvezza col peggior attacco del campionato

I granata, già sconfitti all'andata, ospitano il Lecce: sarà una sfida tra l'attacco meno prolifico e la peggior difesa del campionato

Redazione Toro News 28 gennaio 2026

Si preannuncia una sfida da dentro o fuori quella in programma questa domenica tra Torino e Lecce. Le due squadre, distanti soltanto 5 punti tra loro, vivono due stati di forma molto simili e, anche se al momento si trovano fuori dalla zona retrocessione, devono guardarsi le spalle da un'eventuale risalita della Fiorentina. All'andata al Via del mare a trionfare furono proprio i ragazzi di Eusebio Di Francesco grazie alle reti di Banda e Coulibaly.

Lecce, ancora nessuna vittoria nell'anno solare — Per trovare l'ultimo successo del Lecce bisogna guarda indietro al 2025, ovvero alla quindicesima giornata. L'1-0 interno col Pisa fu deciso dalla rete di Stulic. Il gol del serbo, al suo primo centro in campionato, arrivò sul calare di un match dominato dai salentini. Da allora nessuna vittoria e una costante difficoltà a livello offensivo, tema caldo in casa Lecce. Nessuna squadra in campionato ha fatto peggio in termini di realizzazioni: le reti segnate sono infatti soltanto 13, una in meno del Parma, a sottolineare come la squadra di Eusebio Di Francesco sia alla ricerca disperata di gol salvezza. Se davanti i numeri raccontano di una squadra non al meglio, lo stesso non si può dire per il reparto arretrato. Nelle ultime 6 gare, dall'inizio dell'anno in poi, le reti subite sono state solamente 7, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto da Falcone e compagni. Contro il Toro si preannuncia quindi una gara decisiva sotto ogni punto di vista, in cui granata e giallorossi proveranno a prevalere l'uno sull'altro, alla ricerca di punti fondamentali per una permanenza in Serie A.

I punti arrivano solo con le medio/piccole — A dimostrazione della difficoltà di una gara piena di insidie per i granata ci sono i punti raccolti dai salentini. Su 18 punti infatti, frutto di 4 vittorie e 6 pareggi, la quasi totalità sono arrivati contro squadre che occupano la parte destra della classifica. I tre punti sono infatti arrivati con Pisa, Parma, Fiorentina e proprio il Toro all'andata, tutte squadre impegnate nella lotta salvezza. Solo una "vittima" illustre tra le grandi, ovvero quel pareggio strappato con la Juventus proprio a Torino. Analisi che ancora una volta sottolinea come ai ragazzi di Baroni serva una gara da dieci e lode per battere il Lecce, oltre che a rialzare la testa dopo Como e mettersi alle spalle le zone calde della classifica.

