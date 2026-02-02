Torino-Lecce 1-0, la moviola: bene Sozza, gialli corretti ma pesanti

Buona la direzione di gara di Simone Sozza , arbitro 37enne cresciuto nella sezione di Seregno, in Brianza, che nella giornata di domenica 1° febbraio ha condotto Torino-Lecce con personalità e con un metro uniforme per tutto l’incontro. Il fischietto lombardo è stato coadiuvato dagli assistenti Baccini e Costanzo, con Marchetti quarto uomo, Aureliano al VAR e Di Vuolo all’AVAR. La gestione è stata nel complesso positiva.

Torino-Lecce, la gestione di Sozza: due ammoniti per parte

Quattro i cartellini gialli estratti, per Vlasic, Tiago Gabriel Coelho, Ramadani e Prati. Il primo episodio chiave arriva al 29’, quando viene correttamente convalidato il gol di Adams, che insacca sotto porta su un bell'assist di Vlasic senza alcuna posizione di fuorigioco. Al 45’ Sozza ammonisce giustamente Vlasic per un intervento duro su Coulibaly: il granata, essendo diffidato, salterà la prossima gara. Al 48’ Zapata sfiora il raddoppio con un bolide respinto miracolosamente da Falcone, mentre al 60’ è corretto il giallo a Tiago Gabriel Coelho per una trattenuta su Zapata. Al 71’ viene ammonito anche Ramadani. L’episodio più discusso arriva al 73’, con la spizzata di Zapata e il colpo di testa di Maripan: la palla sembra oltre la linea, ma Falcone riesce a deviarla prima che la superi completamente. L’orologio di Sozza non vibra e il VAR conferma che non è gol. Al 95’ arriva infine l’ultimo giallo per Prati, che commette un fallo tattico per fermare una ripartenza pericolosa, in una gara nel complesso ben arbitrata e priva di errori determinanti.