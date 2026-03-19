Reduce dalla vittoria per 4-1 contro il Parma, il Torino dovrà fare visita al Milan a San Siro. I rossoneri arrivano dalla deludente sconfitta in trasferta contro la Lazio, che ha impedito loro di accorciare a -5 sull’Inter capolista. La squadra allenata da Allegri si trova ora a quota 60 punti ed è chiamata a consolidare il secondo posto. Per i granata, invece, la trasferta di Milano rappresenta un’occasione importante per dare continuità al successo contro i ducali e aumentare il margine sulla zona retrocessione, che dista già nove punti.
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Torino, occhio al Milan: a San Siro concede, soprattutto quando è favorito
In casa il Milan ha perso tanti punti: il Toro può approfittarne—
Se da un lato la stagione del Milan negli scontri diretti è stata fin qui quasi perfetta, lo stesso non si può dire nelle gare in cui partiva favorito. Il dato è ancora più evidente a San Siro, dove i rossoneri hanno spesso lasciato punti per strada. In casa il Milan ha raccolto 28 dei 42 punti disponibili nelle 14 partite disputate, a fronte dei 32 conquistati in trasferta in 15 gare. Un rendimento che al momento vale appena il settimo posto nella classifica delle sole partite interne di Serie A, tenendo conto anche del fatto che alcune squadre hanno giocato una partita in più tra le mura amiche. Eppure, la formazione di Allegri è stata capace di battere avversari del calibro di Inter, Lazio, Roma, Napoli e Bologna. Il punto di forza resta la fase difensiva: appena 11 gol subiti in 14 partite, con 7 clean sheet. Contro le squadre di medio-bassa classifica, però, il rendimento cambia sensibilmente: dalla sconfitta per 1-2 contro la Cremonese alla prima giornata, ai pareggi contro Pisa e Sassuolo (2-2), fino all’1-1 con il Genoa e al recente ko per 0-1 contro il Parma. In queste cinque gare sono arrivati 8 degli 11 gol subiti complessivamente a San Siro. Risultati inattesi che hanno frenato la corsa dei rossoneri, rendendola meno continua anche nelle ultime cinque uscite casalinghe, in cui sono arrivati 8 punti su 15. Un fattore da non sottovalutare, di cui il Toro potrà provare ad approfittare nel match di sabato.
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