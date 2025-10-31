tor campionato Torino-Pisa, arbitra Arena: prima volta per lui con i granata

Alberto Ruben Arena, della sezione di Torre del Greco, incrocerà per la prima volta in carriera il Torino. Il fischietto campano, classe 1992, dopo l’esordio in Como-Genoa 1-0 del 27 aprile 2025, sta vivendo la sua prima stagione con continuità in Serie A, dove ha già diretto quattro partite. La sua stagione è iniziata con Pisa-Atalanta (1-1) alla prima giornata, seguita da Verona-Cremonese (0-0) alla terza, Udinese-Cagliari (1-1) alla sesta e Cremonese-Atalanta (1-1) all’ottava. Un dato curioso: tutte le gare da lui arbitrate  finora in questa stagione si sono concluse in parità.

Promosso in CAN A nel 2024, dopo cinque anni in CAN C, Arena conta complessivamente 5 presenze in Serie A, con 15 ammonizioni e nessuna espulsione. In Serie B vanta invece 15 direzioni di gara, nelle quali ha sventolato 71 cartellini gialli e 2 rossi per doppia ammonizione. Lo scorso 27 agosto 2024, in cadetteria, ha arbitrato ancora il Pisa, protagonista di una netta vittoria per 0-3 sul Cittadella. Laureato in Scienze Motorie, Arena è figlio d’arte: il padre, infatti, è stato arbitro negli anni ’90.

