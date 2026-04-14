A sei giornate dalla fine, con Pisa e Verona destinate alla Serie B, la corsa salvezza sembra sempre più delinearsi come un duello diretto tra Lecce e Cremonese, appaiate a quota 27 punti e rispettivamente al terz'ultimo e al quart'ultimo posto. L’ultimo turno di Serie A ha infatti ridisegnato gli equilibri nelle zone basse della classifica: le vittorie di Torino, Fiorentina, Genoa e Cagliari, unite al pareggio del Parma contro il Napoli, hanno ristretto ulteriormente il margine per chi è rimasto indietro. I grigiorossi, reduci dalla sconfitta nello scontro diretto contro il Cagliari per 1-0, sono chiamati a una reazione immediata. Domenica, nel lunch match delle 12:30 allo stadio Giovanni Zini, arriva un Torino in fiducia: una sfida che può pesare enormemente sul destino della squadra lombarda.

Ritorno da incubo: Giampaolo chiamato a invertire il trend

La stagione della Cremonese sembra essere stata scritta da Robert Louis Stevenson: due facce opposte, proprio come in Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Da un lato il girone d’andata, chiuso con 22 punti in 19 partite, che aveva fatto pensare a una salvezza relativamente tranquilla. Dall’altro, invece, il crollo nel ritorno: appena 5 punti raccolti in 13 gare, con una lunga serie di risultati negativi che ha complicato drasticamente la classifica. Nel mezzo, anche il cambio in panchina: l’esonero di Davide Nicola ha aperto le porte all’arrivo di Marco Giampaolo, chiamato a dare una nuova identità alla squadra. L’impatto iniziale, con la vittoria all’esordio contro il Parma, aveva fatto ben sperare, ma poi sono arrivate le due sconfitte con Bologna e Cagliari che hanno riportato a galla tutte le difficoltà. Ora il "Maestro" è chiamato a invertire la rotta proprio contro i granata, in un Cremonese-Torino che rappresenta molto più di tre punti.

Un calendario in salita: la Cremonese non può più sbagliare

Il momento decisivo della stagione passa da un calendario tutt’altro che agevole. Si parte dalla sfida contro il Toro, reduce da due vittorie consecutive e ormai lontano dalla zona calda, ma determinato a dare continuità al proprio finale di campionato. Poi, per i grigiorossi, arriveranno impegni ad alta difficoltà: le trasferte contro Napoli e Udinese e le gare casalinghe con Lazio, Pisa e Como. Un percorso che lascia poco margine d’errore. La Cremonese è chiamata a reagire subito per restare agganciata alla corsa salvezza ed evitare un ritorno in Serie B, mentre il Torino dovrà affrontare la trasferta dello Zini con attenzione, consapevole di trovare una squadra con l’acqua alla gola e pronta a giocarsi tutto.