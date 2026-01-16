Daniele Chiffi è stato designato per dirigere il match che andrà in scena domenica alle 18 tra Torino e Roma. Il bilancio dei granata con l'arbitro veneto è di 3 vittorie (con Genoa, Chievo e Empoli), 3 pareggi (con Genoa, Empoli e Salernitana) e 5 sconfitte (Lazio, Atalanta, Roma, Juventus e Milan). Per l'arbitro sarà alla seconda direzione con i granata in questa stagione.
Toro, bilancio negativo con Chiffi. E le polemiche per quella gara con la Lazio…
Il precedente del 2021/2022 contro la Roma: sconfitta e polemiche—
Nel 2021/2022 Daniele Chiffi ha già arbitrato una volta la sfida fra il Torino e la Roma. Il fischietto padovano ha diretto Roma-Torino del 28 novembre 2021, terminata 1-0 per i giallorossi all'Olimpico di Roma. In quell'occasione l'operato dell'arbitro sollevò alcune polemiche, in particolare riguardante qualche cartellino non dato per la squadra giallorossa all'epoca allenata da Jose Mourinho. Decise il match una rete di Tammy Abraham nel primo tempo.
Torino-Lazio 3-4 fu ricca di polemiche: era il 1° novembre 2020—
Il vero precedente incriminato con Chiffi arbitro risale al 1° novembre 2020, Torino-Lazio 3-4. In quell'occasione ci furono numerosi episodi, alcuni dei quali gestiti in modo dubbio. Dopo il rigore messo a segno da Belotti nel primo tempo, cominciò la confusione da parte del direttore di gara: dapprima un rigore negato ai granata su un fallo di Felipe ai danni di Verdi, poi il fuorigioco sospetto su Belotti. L’episodio chiave, però, riguardò un rigore altamente discutibile concesso su un pallone strisciato dal corpo al braccio di Nkoulou, che diede la svolta al match nel finale. L’arbitro, inizialmente convinto dell’assenza del penalty, venne richiamato dal VAR e cambiò così la propria decisione. Tra l'altro, quella partita passò alla storia anche per il celeberrimo caso tamponi.
