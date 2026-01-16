Toro, bilancio negativo con Chiffi. E le polemiche per quella gara con la Lazio…

Daniele Chiffi è stato designato per dirigere il match che andrà in scena domenica alle 18 tra Torino e Roma. Il bilancio dei granata con l'arbitro veneto è di 3 vittorie (con Genoa, Chievo e Empoli), 3 pareggi (con Genoa, Empoli e Salernitana) e 5 sconfitte (Lazio, Atalanta, Roma, Juventus e Milan). Per l'arbitro sarà alla seconda direzione con i granata in questa stagione.