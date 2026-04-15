Sarà Micheal Fabbri a dirigere Cremonese-Torino, match in programma domenica alle ore 12:30 allo Stadio Zini. Il fischietto della sezione di Ravenna ha già arbitrato i granata in ben 22 occasioni in carriera. Il bilancio complessivo nei precedenti è negativo per il Toro: solo 4 vittorie, a fronte di 9 pareggi e 9 sconfitte. L'ultimo precedente risale al 6 marzo di quest'anno, quando ha diretto Napoli-Torino. Sconfitta per 2-1 dei granata e 3 cartellini estratti da Fabbri, tutti nei confronti di giocatori del Toro. Una partita diretta in modo lineare e in modo convincente.

Torino, gli ultimi precedenti con Fabbri

In questa stagione Fabbri ha incrociato il Torino in una sola occasione, nel match di Napoli. Più ricca invece la casistica dello scorso campionato, in cui ha diretto diverse gare dei granata, tra cui anche un derby. Nel dettaglio, nella sfida tra Bologna e Torino terminata 3-2 per i rossoblù, ha estratto quattro cartellini gialli ed è stato corretto dal VAR in occasione di un rigore inizialmente assegnato per un contatto tra Ndoye e Linetty. Nelle sconfitte per 1-0 contro Napoli e Roma, ha gestito entrambe le gare senza particolari episodi controversi. Più acceso invece il derby dell’11 gennaio 2025, chiuso sull’1-1, in cui ha dovuto fare i conti con un clima teso: in quell’occasione furono espulsi entrambi gli allenatori, Paolo Vanoli e Thiago Motta, dopo un confronto acceso, e vennero ammoniti cinque giocatori, quattro dei quali del Torino. L’ultimo successo granata con Fabbri come direttore di gara resta quello del 19 dicembre 2021, l’1-0 casalingo contro il Verona