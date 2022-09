Toro, la difesa dell’Inter è in crisi: otto gol subiti in cinque gare

I nerazzurri nella passata stagione hanno terminato il campionato con la seconda miglior difesa del torneo con appena 32 reti subite in 38 gare, subito dietro a Napoli e il Milan con 31. Il 2022-23, però, non è iniziato nel verso giusto: i ragazzi di Inzaghi hanno preso tre gol con la Lazio e nel derby della scorsa settimana, inoltre non sono riusciti a tenere la porta inviolata nei match vinti contro Lecce e Cremonese. L'unico cleansheet è quello nel 3-0 con lo Spezia. Non è sicuramente il caso di allarmarsi, ma tutto questo evidenzia un problema che va risolto. Gli interpreti titolari, dopotutto, sono quelli dell'anno scorso: Skriniar, De Vrij e Bastoni. La vera novità di quest'anno è stata Dimarco, il quale nelle prime gare di campionato ha rubato il posto spesso e volentieri a D'Ambrosio in difesa per sostituire l'infortunato Bastoni, e a Perisic (ora al Tottenham) sulla fascia. È arrivato anche Francesco Acerbi nel mercato estivo dalla Lazio, sebbene non sia stato accolto benissimo dai tifosi della Beneamata. Lui può essere la soluzione al problema: si è dimostrato negli anni a Roma un ragazzo affidabile e diligente. De Vrij è stato oggetto a lungo di vicende di mercato, come Skriniar, il cui nome è stato accostato al PSG per molto tempo. Bastoni ha avuto qualche acciacco. Fra le cause di queste troppe reti subite ci può essere anche qualche indecisione di Handanovic, che non è più il portiere di qualche anno fa. Inoltre il centrocampo ha faticato in questo inizio, rendendo il lavoro della difesa decisamente più complicato. Questi fattori hanno contribuito a dare un senso di insicurezza alla squadra e il Toro potrebbe approfittarne, avendo già messo in grande difficoltà club come l'Atalanta e la Lazio grazie alla velocità e ai dribbling dei suoi trequartisti.