Toro, la strada per D’Aversa si fa subito in salita: arriva la trasferta a Napoli

In classifica il Napoli, Campione d'Italia in carica, occupa il terzo posto: a quattro punti dal Milan e a quattordici dall'Inter capolista, con la Roma che incalza indietro di appena due lunghezze. Ogni partita pesa e l'obiettivo è uno solo: blindare la qualificazione alla Champions League in una corsa serrata che coinvolge anche Juventus, Atalanta e Como. Il momento, però, non è propriamente positivo: prima della vittoria in extremis col Verona ci sono state la sconfitta con l'Atalanta e il pareggio nello scontro diretto con la Roma, mentre in Coppa Italia il Como ha chiuso la porta agli azzurri eliminandoli ai rigori. In questo contesto, i singoli possono fare la differenza. Hojlund è il più in forma di tutti, capocannoniere della squadra e a segno anche nell'ultima uscita. Il contributo della punta danese si somma ora a quello di un Lukaku ritrovato, rendendo il reparto offensivo più imprevedibile e pericoloso. A centrocampo, il ritorno di De Bruyne aggiunge visione e qualità a un reparto già solido, guidato dalla leadership di McTominay e arricchito dalla crescita di Vergara senza dimenticare l'ex granata Eljif Elmas. Tuttavia è notizia di oggi - martedì 3 marzo - che si è fermato in allenamento un altro titolare come Lobotka. La sfida, dunque, si preannuncia complicatissima per i granata, che dovranno fare attenzione ai dettagli e soprattutto portare in campo grinta e orgoglio. Perché questo Napoli non si ferma e ha un solo obiettivo: fare punti in questo appuntamento di venerdì 6 marzo alle ore 20:45 davanti al suo, sempre caldo, pubblico dello stadio Maradona.