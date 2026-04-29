Una vittoria e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate al Bluenergy Stadium, con il 3-0 alla Fiorentina unico exploit recente tra le mura amiche. Un bottino misero per l'Udinese se si pensa che cinque sono anche le vittorie collezionate nel proprio stadio dai bianconeri quest'anno. Il Bluenergy Stadium ha ospitato 17 match di Serie A 2025/26 fin qui, con i friulani che sono stati in grado di far gioire i tifosi solo per cinque volte. A completare il quadro casalingo, cinque pareggi e sette sconfitte. Paradossalmente l'Udinese ha reso leggermente meglio in trasferta con 24 punti messi in cassaforte lontano da Udine. In merito ai gol realizzati, anche qui si trova una statistica sorprendentemente negativa per i bianconeri, in grado di trovare la via della rete solo 16 volte, con una media di meno di un gol a partita al Bluenergy Stadium. E se si considera che il totale delle marcature realizzate dall'Udinese è 41 in questa stagione, vuol dire che la squadra di Kosta Runjaic è riuscita a segnare più facilmente in trasferta che nel proprio stadio.

Toro, i dati possono offrirti un'occasione ma occhio a sottovalutare i friulani

I dati offerti fin qui non perorano la causa dei bianconeri e all'orizzonte c'è Udinese- Torino, match in programma sabato 2 maggio alle ore 15:00. I friulani sono un avversario imprevedibile, capace di mettere in difficoltà diverse big di questo campionato, ma al contempo di perdere punti con squadre più alla portata. Inoltre, in quel di Udine, per la gara di sabato pomeriggio sono in dubbio due pedine importanti nello scacchiere friulano come Keinan Davis e Jurgen Ekkelenkamp. Ma, in ottica granata, l'impegno rimane uno di quelli da non sottovalutare, cercando di evitare un effetto "pancia piena", ora che l'obiettivo salvezza è stato raggiunto aritmeticamente. A separare le due compagini ci sono 3 lunghezze di distacco, con l'Udinese a 44 punti e il Toro a 41.