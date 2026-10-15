Il Venezia riparte da Davide Nicola. Dopo l'esonero di Giovanni Stroppa, il club arancioneroverde ha scelto l'allenatore piemontese per risollevare le sorti della squadra in Serie A. L'ex allenatore tra le altre di Torino, Salernitana e Genoa, specialista in missioni salvezza, ha firmato un contratto biennale che lo legherà ai lagunari fino a giugno 2028. L'accordo è arrivato dopo la risoluzione del legame precedente e un incontro decisivo con la dirigenza, in particolare con il direttore sportivo Filippo Antonelli. La società ha puntato con decisione sulla sua esperienza e sul suo pragmatismo per dare una svolta immediata al campionato, affidandogli il compito di compattare l'ambiente e valorizzare una rosa chiamata a lottare per mantenere la presenza nel massimo campionato italiano. Nicola è pronto a dirigere i suoi primi allenamenti in vista dei prossimi impegni già cruciali.