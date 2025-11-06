Vanoli chiude col Toro: dall’affetto dei tifosi a quel messaggio sul futuro

Dopo l’esonero di Stefano Pioli la Fiorentina è pronta a ripartire da Paolo Vanoli. L’attuale tecnico, sotto contratto con il Torino, sta trattando in queste ore la risoluzione con il club granata. Si tratta dell’ultimo passo prima di dire sì alla Viola, che spera di averlo già in panchina contro il Genoa. Vanoli non siede più sulla panchina del Toro dallo scorso 25 maggio, data dell'ultima gara di campionato contro la Roma. Il tecnico dopo l'esonero, avvenuto il 5 giugno, è rimasto legato contrattualmente alla società, in attesa di una nuova avventura. Un’avventura che adesso sembra vicinissima, con la chiamata della Fiorentina pronta a riportarlo in Serie A, dopo l’esperienza intensa vissuta proprio in granata. Per Vanoli si tratterebbe di un ritorno a Firenze: con i viola ha giocato due stagioni dal 2000 al 2002 ed è ricordato in particolare per aver realizzato il gol vittoria nella finale di Coppa Italia contro il Parma.

Vanoli, dall'addio doloroso alla speranza dei tifosi granata

Il suo addio al Torino era stato inaspettato: dopo una sola stagione alla guida, Vanoli è stato costretto a salutare tra la delusione dei tifosi, che ne avevano apprezzato la grinta, la passione e il senso d’appartenenza mostrati sin dal primo giorno. Alla sua prima esperienza su una panchina della massima serie italiana, l’ex tecnico del Venezia aveva condotto la squadra all’11º posto con 44 punti, frutto di 10 vittorie, 14 pareggi e 14 sconfitte. Un percorso in cui grinta e spirito di gruppo, sono stati i principali valori trasmessi dal tecnico. Il tecnico è stato poi esonerato soprattuto a causa del finale di stagione negativo, con soli 10 punti totalizzati negli ultimi 10 incontri. Con il suo spirito battagliero l'allenatore ha lasciato un bel ricordo nel cuore dei tifosi granata. Oggi Vanoli è pronto a rimettersi in gioco, ma il suo legame con il Toro resta intatto. Il passato insegna che certe storie, anche se si prendono una pausa, non si spengono mai del tutto. A rafforzare questo sentimento è un video riemerso tempo fa sui social, in cui alcuni tifosi granata avevano incontrato Vanoli durante le vacanze. Nella clip, il tecnico si era lasciato andare a un saluto carico d’affetto: “Sempre forza Toro. Mi è dispiaciuto lasciarvi, ma chissà, un giorno si potrà tornare.”