Verona, rottura del crociato per Serdar: stagione finita

Sostenere che questo non sia il miglior momento della stagione per il Verona sembra essere davvero riduttivo. Gli scaligeri si trovano, insieme al Pisa, a condividere l’ultima piazza della Serie A e, recentemente, hanno salutato Paolo Zanetti per affidarsi a Paolo Sammarco, che ha pareggiato 0-0 all’esordio con il Pisa, per poi perdere 2-1 a Parma. La notizia giunta nella giornata odierna non rende la situazione più lieta. Come riportato dal sito ufficiale del club, Suat Serdar ha subito la rottura del crociato, concludendo di fatto la stagione con tredici giornate d’anticipo. Di seguito il comunicato dell’Hellas:
Lesione del crociato anteriore per il centrocampista: intervento a Villa Stuart e stop anticipato
"Hellas Verona FC comunica che nella giornata di lunedì 23 febbraio il calciatore Suat Serdar sarà sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento di ricostruzione legamentosa sarà eseguito a Villa Stuart dal Professor Pier Paolo Mariani."
