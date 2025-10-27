tor partite dove vedere le partite Verso Bologna-Torino: dove vedere la gara in tv e streaming

Le informazioni su dove poter seguire la diretta televisiva e in streaming la gara fra Torino e Bologna
Enrico Penzo
Enrico Penzo 

Mercoledì 29 ottobre alle ore 20.45 il Torino di Marco Baroni affronterà allo Stadio Dall'Ara il Bologna di Vincenzo Italiano. I granata cercheranno di mantenere la striscia positiva, contro un Bologna in ottima forma. A seguire tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in TV.

Dove vedere Bologna-Torino in TV e streaming

Bologna-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Bologna-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Bologna-Torino in diretta su Toro News

Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire la diretta di Bologna-Torino, tramite il sito Internet e tramite il profilo social di Twitter (@Toro_News), con tutti gli aggiornamenti pre, live e post partita.

