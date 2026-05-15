Archiviata la sconfitta contro l'Udinese, il Cagliari deve ancora conquistarsi matematicamente la salvezza ed è atteso dalla gara tra le mura amiche contro il Torino. Domenica 17 maggio alle 20:45 la squadra di Fabio Pisacane andrà alla ricerca del punto che le serve per coronare il suo obiettivo stagionale ospitando all'Unipol Domus i granata di D'Aversa. Come riporta il sito del Cagliari Calcio, i sardi, sotto l'attenta guida del tecnico, oggi si sono allenati al CRAI Sport Center in preparazione del match di domenica. Durante la seduta, preceduta da un'analisi video, sono stati svolti lavori di forza ed esercitazioni tecniche con possessi, suddividendo il lavoro tra palestra e campo. Nella mattinata di domani sabato 16 maggio, è previsto un nuovo allenamento, al termine del quale parlerà Pisacane per la presentazione della partita. Dall'infermeria rossoblù arrivano buone notizie.

Verso la via del recupero Mina, Borrelli e Deiola

Nella giornata odierna hanno lavorato in gruppo Yerry Mina e Gennaro Borrelli, aggiungendosi al rientro di Alessandro Deiola avvenuto ieri. Tre recuperi fondamentali per la squadra sarda, nel momento più adatto. L'allenatore del Cagliari ritrova così il totem difensivo rossoblù, che si era fermato durante il riscaldamento della sfida con i friulani per un fastidio al polpaccio, l'attaccante molisano, autore di 4 gol e 1 assist in 26 presenze stagionali e il centrocampista vice-capitano dei rossoblù. L'obiettivo del Cagliari è chiaro: chiudere da padroni del proprio destino il capitolo salvezza, festeggiando nell'ultima in casa. Resta infine ancora i box Luca Mazzitelli, che ha svolto lavoro personalizzato.