Verso Juventus-Torino, Spalletti impegnato con lo Sporting prima del derby

Le ultime novità sui bianconeri in vista del derby

Enrico Penzo Redattore 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 19:52)

Il Torino è atteso all’Allianz Stadium per la sfida contro la Juventus guidata da Luciano Spalletti: il match è in programma sabato alle 18:00. Si tratta di un incontro che vede i granata affrontare una Juve che arriverà alla gara con alcune incognite fisiche e scelte tattiche che potrebbero influenzare la formazione titolare.

Il punto sugli indisponibili — Khephren Thuram ad oggi risulta in dubbio per un fastidio al polpaccio e potrebbe non far parte dell’undici titolare per le prossime partite. Il giocatore francese, infatti, con ogni probabilità anche questa sera non scenderà in campo. Se Thuram non dovesse recuperare, Spalletti ha due ipotesi: riportare Teun Koopmeiners in mediana inserendo un difensore in più oppure schierare un attaccante in più, con Conceiçao potenzialmente titolare. Secondo La Gazzetta dello Sport nel primo caso dietro giocherebbero Rugani, Gatti e Kalulu a protezione di Di Gregorio, con Cambiaso e Kostic sulle fasce e possibili movimenti di Yildiz, McKennie e Locatelli a centrocampo.

Spalletti pensa alla formazione: c'è lo Sporting prima del derby — La stessa Juventus affronterà nella serata di oggi, martedì 4 novembre, lo Sporting Lisbona in Champions League. L’impegno europeo sicuramente peserà sulle scelte tecniche e fisiche di Spalletti, che potrebbe gestire alcuni giocatori chiave alla luce del doppio impegno. Questo contesto spiega perché la Juve potrebbe operare delle rotazioni e risparmiare energie in vista del derby con il Torino.