Verso Napoli-Torino: probabili formazioni, ultime news e dove vederla

Il Maradona è pronto a inscenare la sfida tra il Napoli di Conte e il Torino di D'Aversa, due squadre che oggi devono dimostrare tanto al proprio pubblico. Il match tra è valido per la ventottesima di campionato, e si presenta come una sfida intensa a cui i granata dovranno fare attenzione: vediamo insieme tutte le info a riguardo.