Il Maradona è pronto a inscenare la sfida tra il Napoli di Conte e il Torino di D'Aversa, due squadre che oggi devono dimostrare tanto al proprio pubblico. Il match tra è valido per la ventottesima di campionato, e si presenta come una sfida intensa a cui i granata dovranno fare attenzione: vediamo insieme tutte le info a riguardo.
Campionato
Verso Napoli-Torino: probabili formazioni, ultime news e dove vederla
Le ultime: ritorna Ilkhan tra i convocati—
Squadra quasi al completo per Roberto D'Aversa, che potrà sopratutto contare sul ritorno di Emirhan Ilkhan tra i convocati. Il centrocampista turco era stato sospeso per un turno in seguito all'espulsione rimediata a Marassi, e ritorna quindi tra i disponibili per la trasferta di Napoli. Ancora assente il lungodegente Sazonov Savva.
Probabili formazioni—
Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund.
Allenatore: Antonio Conte
Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Zapata, Simeone.
Allenatore: Roberto D'Aversa
Napolo-Torino, dove vedere l'incontro—
Sarà possibile seguire l'incontro in televisione, trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN. Il match sarà inoltre visibile in streaming sull’app ufficiale e sul sito web della piattaforma DAZN.
