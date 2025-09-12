Verso Roma-Torino: Gasperini recupera Wesley ma Rensch è il favorito

I giallorossi dovranno fare a meno solo di Bailey. A due giorni dal match, Gasperini e Soulé hanno rilasciato delle dichiarazioni

Domenica 14 settembre il Torino sarà di scena allo stadio Olimpico per affrontare la Roma nella terza giornata della Serie A 2025/26. I giallorossi arrivano all’appuntamento a punteggio pieno, forti delle due vittorie ottenute contro Bologna e Pisa. Un avvio perfetto per il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, che domani alle 13.45 parlerà in conferenza stampa per parlare delle sensazioni della vigilia. L’ottimo rendimento ha acceso l’entusiasmo della piazza: l’Olimpico sarà tutto esaurito, con oltre 60 mila tifosi attesi sugli spalti.

Roma: presenti tutti tranne Bailey — Sul fronte giocatori, buone notizie per Gasperini: il tecnico piemontese potrà contare su Wesley, decisivo contro il Bologna. L’ex Flamengo è tornato dagli impegni con il Brasile e ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo un sovraccarico muscolare, anche se la sua presenza dal primo minuto non è ancora certa. Al momento, a destra, appare favorito l’olandese Rensch, che ha smaltito il fastidio al polpaccio e si candida a un debutto da titolare in stagione. Assente invece Leon Bailey, arrivato dall’Aston Villa negli ultimi giorni di mercato e infortunatosi al retto femorale destro. Tutti gli altri elementi della rosa risultano a disposizione dell’allenatore.

Gasperini: "Campionato ancora più equilibrato" — Gasperini ha poi rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport in merito agli obiettivi della sua Roma: "È stato molto importante riuscire a stabilire un contatto efficace fin da subito - ha detto il tecnico di Grugliasco -.Porsi degli obiettivi è difficile dopo due partite perché i risultati si stabiliscono strada facendo. Penso che questo sarà un campionato ancor più equilibrato rispetto a quello dell'anno scorso. Ci sono tante squadre che si sono rafforzate e non soltanto le prime. Anche quelle dietro hanno lavorato bene e non concedono nulla. Sarà difficile".

Soulé: "Con Gasperini mi trovo bene" — Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche Matias Soulé, commentando l'adattamento al gioco di Gasperini: "All'inizio pensavo che sarebbe stato più difficile adattarmi alle nuove richieste del Mister ma adesso devo dire che mi sto trovando molto bene. Con Gasperini mi trovo bene, ci chiede di giocare rivolti verso la porta e di far girare tanto la palla. Mi piace il suo gioco perché più stiamo in area e più riusciamo a creare: è un aspetto fondamentale, non solo per me ma in generale per tutti gli attaccanti della squadra".