Verso Roma-Torino, le condizioni di Wesley: cosa stanno preparando i giallorossi?

Dubbi in casa giallorossa in vista della terza giornata di Serie A. Domenica, a partire dalle 12:30, allo stadio Olimpico della Capitale si giocherà la sfida tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Torino di Marco Baroni. Per i granata sarà certamente una sfida difficile, mentre i giallorossi, preoccupati, in giornata hanno avuto rassicurazioni. Se è certa, infatti, l'assenza di Leon Bailey, fuori per una lesione miotendinea del retto femorale destro, che ha l'obiettivo di rientrare per la quinta giornata, dalle Nazionali erano arrivate altre notizie preoccupanti: in campo con il Brasile nella sfida contro il Cile, Wesley Franca è stato costretto ad assistere alla gara contro la Bolivia soltanto dalla panchina. Si temevano lesioni, ma gli esami strumentali condotti oggi hanno mostrato che per il nuovo acquisto giallorosso si tratta soltanto di un sovraccarico alla coscia. Notizie positive, ma rimane in dubbio la sua presenza - quantomeno dal primo minuto - nella gara contro il Torino: al suo posto è pronto a cercare una possibilità Devyne Rensch, che scalpita per un posto sulla corsia di destra. L'esterno (o terzino) arrivato lo scorso inverno dall'Ajax ha fin qui trovato poco spazio: per lui può essere un'occasione. Chi, invece, è tornato estremamente in forma dalla sosta è Ferguson, punta di diamante di Gasperini che è pronto ad intimorire i difensori granata. Dietro di lui tornerà Dybala dal 1', che sta bene e ha almeno un'ora nelle gambe.