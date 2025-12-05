Verso Torino-Milan: rossoneri chiamati al riscatto dopo l’uscita dalla Coppa Italia

Milan, a caccia del riscatto dopo l'eliminazione

All’Olimpico di Roma è bastato un episodio per decidere il match: la rete di Zaccagni all’80’ ha condannato la squadra di Massimiliano Allegri all’eliminazione dalla competizione, interrompendo bruscamente il cammino in coppa. Un ko che ha lasciato scorie evidenti e che ora costringe il Milan a concentrare tutte le proprie energie esclusivamente sul campionato. Proprio da questa delusione nasce la voglia di riscatto dei rossoneri, attesi da una trasferta contro un Torino in grande crisi. La squadra di Allegri tornerà subito al lavoro già nella giornata di domani: è fissato alle ore 14:30 l’allenamento pomeridiano che darà ufficialmente il via alla preparazione della sfida di lunedì. Un programma serrato, necessario per smaltire le fatiche di coppa e ritrovare compattezza in vista di una gara che si preannuncia intensa. Il Milan arriverà a Torino con l’obiettivo chiaro di ripartire, trasformando la rabbia per l’eliminazione in energia positiva. I rossoneri non vogliono commettere ulteriori passi falsi in campionato e Allegri lavorerà soprattutto sull’aspetto mentale, oltre che su quello tattico, per presentarsi alla partita con una squadra determinata e concreta.