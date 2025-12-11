Il flop di Vagnati e il timore di Cairo

Può sembrare strano che sia un direttore sportivo a pagare per primo quando i risultati sono deludenti. Nel caso del Torino, ad essere strano è il fatto che Davide Vagnati sia rimasto al suo posto per quasi sei anni. Ogni professionista di tale livello è chiamato a portare risultati e, di risultati, l’ex direttore tecnico ne ha purtroppo portati pochi, nonostante impegno e responsabilità non siano mancati. È conclamato ed evidente: la sua gestione non è stata un valore aggiunto, e sì che non sono mancati né il tempo né le risorse a disposizione, viste tutte le cessioni eccellenti che dal 2020 al 2025 il Torino ha realizzato. Nonostante questo, il club non ha spiccato l’auspicato salto di qualità, anzi, negli ultimi due anni i risultati sono peggiorati. I buoni colpi si contano sulle dita di una mano: Schuurs (purtroppo poi infortunato), Adams, Maripan. In tutti e tre i casi si è trattato di giocatori internazionalmente conosciuti, non di intuizioni frutto dello scouting. Sul fronte opposto ci sono i tanti giocatori mediocri portati a Torino (svariati dei quali sono tuttora in rosa), alcuni dei quali pagati profumatamente. A far da cornice ci sono poi l’eccessiva tendenza a puntare sul mercato estero e la recente ritrosia a comparire davanti ai media (eccezion fatta per obblighi contrattuali). Ma un responsabile dell’area tecnica è chiamato a metterci la faccia, a spiegare quello che si può spiegare. Perché il compito di un club come il Torino è quello di incassare per poi reinvestire bene. Così non è andata e non tutte le colpe devono essere sempre addossate al patron Cairo.