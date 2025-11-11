Cuore granata oltre l’ostacolo: il Toro onora Capitan Ferrini con un derby tutta grinta

​

Un secondo tempo da Toro — ​Si è visto un Toro compatto, aggressivo e attentissimo in fase difensiva, pronto a ripartire con veemenza. Soprattutto nel secondo tempo, la squadra ha mostrato il volto migliore.

​Tra i singoli, da sottolineare la prova di sacrificio di Ngonge nel primo tempo, prima di essere sostituito da Adams. L'attaccante belga è stato protagonista di un'azione da manuale: una serie di tre giocate spettacolari culminate in un assist al bacio per Simeone. L'occasione, purtroppo, è sfumata: invece di calciare di prima intenzione, il Cholito ha cercato un controllo e un dribbling di troppo.

​Il Toro si è reso pericoloso anche in altre occasioni: Simeone ha trovato il gol, annullato per fuorigioco, e soprattutto Adams ha avuto la palla della vittoria. Dopo una splendida azione personale, a tu per tu con Di Gregorio, il suo piatto è risultato troppo centrale, costringendo comunque l'estremo difensore bianconero a una super parata.

​

La muraglia granata — ​Il Toro, tutto sommato, avrebbe meritato qualcosa di più per la qualità delle sue ripartenze. Nonostante un prevedibile forcing finale subito, la porta difesa da Paleari non ha corso reali pericoli. Il portiere granata è stato autore di una nuova, superlativa prestazione, blindando il risultato. Ottime prove anche per la coppia difensiva Ismajli-Maripan, ma è l'intero collettivo ad aver risposto positivamente.

​Questo pareggio rappresenta il sesto risultato utile consecutivo, con 10 punti totalizzati in questo ciclo positivo. Un'altra prova convincente che certifica l'efficacia del lavoro svolto e di un assetto tattico che ha saputo donare maggiore equilibrio alla squadra. C'è sempre margine di miglioramento, ma la strada intrapresa è indubbiamente quella giusta.

​Ora la sosta per le nazionali darà tempo a Baroni di preparare la prossima sfida, il posticipo casalingo contro il temibile Como allo Stadio Grande Torino.

Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un autore che per chi è avvezzo al mondo della comunicazione, specialmente se legata all’imprenditoria, non ha bisogno di presentazioni. Chi volesse approfondire il suo sterminato curriculum può farlo sul sito di Inwit, azienda di cui ricopre attualmente il ruolo di EVP External Relations, Communication & Sustainability Director. Ma soprattutto, per quel che attiene a questa rubrica, Michelangelo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

