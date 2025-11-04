Granata a metà: sprecata un’occasione, ma la reazione c’è. E ora il derby

I limiti tattici del secondo tempo

La ripresa ha purtroppo spento l'entusiasmo della rimonta. Il coraggio è mancato, e si è vista solo una "fiammata" con l'ingresso di Ngonge, autore di un tiro da fuori di poco a lato, a cui però non è seguito un vero e proprio assedio. Il Toro avrebbe dovuto essere più arrembante e aggressivo, come nel finale di primo tempo. Le scelte in panchina sono finite sotto la lente d'ingrandimento: l'ingresso di Ngonge per Vlasic all'inizio del secondo tempo, con il passaggio al 2-1 davanti (un 3-4-2-1), è stato un segnale offensivo, ma l'assetto difensivo non è stato quello ideale per come si era messa la partita. Sul 2-2, il mantenimento della difesa a tre è apparso superfluo contro un Pisa che pensava solo a difendersi. Molto più utile, e più incisivo, sarebbe stato un 4-4-2 con Ngonge e Vlasic esterni, Coco e Ismajli centrali, Adams e Simeone punte, garantendo maggiore ampiezza e superiorità numerica in fase offensiva. Anche l'uscita di Adams per Gineitis al 21' del secondo tempo è stato un tentativo di Baroni di voler puntellare il centrocampo tornando al 3-5-2: una mossa che, in quella fase di stallo, avremmo decisamente evitato. Gli errori nei cambi hanno a nostro avviso limitato la capacità di creare pericoli veri, permettendo al Pisa di gestire il punto senza troppi affanni.