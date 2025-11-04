Granata a metà: sprecata un’occasione, ma la reazione c’è. E ora il derby

I limiti tattici del secondo tempo—
La ripresa ha purtroppo spento l'entusiasmo della rimonta. Il coraggio è mancato, e si è vista solo una "fiammata" con l'ingresso di Ngonge, autore di un tiro da fuori di poco a lato, a cui però non è seguito un vero e proprio assedio. Il Toro avrebbe dovuto essere più arrembante e aggressivo, come nel finale di primo tempo. Le scelte in panchina sono finite sotto la lente d'ingrandimento: l'ingresso di Ngonge per Vlasic all'inizio del secondo tempo, con il passaggio al 2-1 davanti (un 3-4-2-1), è stato un segnale offensivo, ma l'assetto difensivo non è stato quello ideale per come si era messa la partita. Sul 2-2, il mantenimento della difesa a tre è apparso superfluo contro un Pisa che pensava solo a difendersi. Molto più utile, e più incisivo, sarebbe stato un 4-4-2 con Ngonge e Vlasic esterni, Coco e Ismajli centrali, Adams e Simeone punte, garantendo maggiore ampiezza e superiorità numerica in fase offensiva. Anche l'uscita di Adams per Gineitis al 21' del secondo tempo è stato un tentativo di Baroni di voler puntellare il centrocampo tornando al 3-5-2: una mossa che, in quella fase di stallo, avremmo decisamente evitato. Gli errori nei cambi hanno a nostro avviso limitato la capacità di creare pericoli veri, permettendo al Pisa di gestire il punto senza troppi affanni.
Verso il Derby: un altro test di maturità—
La classifica resta corta, ma serve mentalità più vincente e cinismo per trasformare partite come questa in vittorie. Ora il destino riserva l'appuntamento più sentito e atteso: sabato c'è il derby! La sfida contro la Juve sarà un ennesimo test di maturità. I granata dovranno ritrovare il carattere e la qualità mostrati a sprazzi, evitando i black-out difensivi e dimostrando in campo quel coraggio che è mancato nel secondo tempo contro il Pisa. I tifosi si aspettano una prova di carattere e un Toro coraggioso. Noi, anche questa volta saremo allo Stadium, sperando nell'impresa del nostro Toro.
Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un autore che per chi è avvezzo al mondo della comunicazione, specialmente se legata all’imprenditoria, non ha bisogno di presentazioni. Chi volesse approfondire il suo sterminato curriculum può farlo sul sito di Inwit, azienda di cui ricopre attualmente il ruolo di EVP External Relations, Communication & Sustainability Director. Ma soprattutto, per quel che attiene a questa rubrica, Michelangelo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.
