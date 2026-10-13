Finalmente la prima gioia casalinga per i granata, che centrano un successo tanto meritato quanto prezioso. Dopo un primo tempo difficile, la squadra cambia marcia nella ripresa, unendo carica agonistica a buone trame di gioco.

Nonostante le tante occasioni sprecate sotto porta - un difetto su cui bisognerà lavorare per chiudere prima le partite -, il Toro la porta a casa con pieno merito. A decidere l'incontro sono i gol di Bragança e Kulenovic, quest'ultimo autore della sua seconda rete consecutiva che conferma il suo momento di grande forma. Gli ospiti provano a reagire, ma la difesa granata regge l'urto fino al triplice fischio.

La classifica, il Mister e i prossimi impegni

Con questi tre punti pesanti, il Torino sale a quota 7 in classifica, dando una bella spinta al proprio morale. La squadra di mister Abate e i ragazzi possono ora guardare al futuro con maggiore fiducia, ma senza abbassare la guardia, perché c'è ancora molto da migliorare.

Lo stesso mister a fine gara ha rilasciato dichiarazioni in questo senso.

"Mi ha soddisfatto la voglia di vincere della squadra. Abbiamo affrontata una squadra forte, scorbutica, intensa, scomoda. Abbiamo dato energia alla gara rischiando poco. Abbiamo tanto da migliorare sul piano del gioco e dei meccanismi, ma la vittoria è molto meritata.

A inizio campionato siamo partiti un pò tesi, con 8/11 nuovi, arrivati dal mercato. Normale ci voglia anche un pò di tempo, ma il gruppo ha valori sani. I cambi ci hanno dato la spinta, loro sanno palleggiare e sono intensi. Nel 2° tempo abbiamo cambiato marcia. Sandro è un ragazzo di cuore, molto applicato, ci tiene. Ho preferito partire con Adams perché immaginavo dei cambi. Dà sempre tanta energia e sono felicissimo per lui. Sono felice per i ragazzi, perché meritavano questa gioia per come lavorano. Ma anche per il pubblico. Di lunedì sera avere tutto questo seguito. Meritavano un successo anche loro”.

Il calendario non si ferma e la testa è già rivolta al prossimo impegno: lunedì 19 il Toro farà visita al Parma, attualmente fermo a quota 4 punti, in una trasferta che promette scintille e un nuovo esame di maturità per i granata.