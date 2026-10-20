Una prestazione da stropicciarsi gli occhi, una vittoria autoritaria e una classifica che finalmente si fa più bella. Il Torino incanta per larga parte del match al Tardini, travolge 3-0 il Parma nel posticipo della settima giornata e manda un segnale forte. Non è solo il rotondo risultato a convincere, ma la maturità con cui la squadra di Abate - o comunque l'undici granata - interpreta la gara: coraggio, scioltezza nella manovra, una solidità difensiva che blinda la porta e una vena realizzativa debordante.

Con questo successo netto, i granata salgono a quota 10 punti in classifica, operando l'aggancio al Napoli e portandosi a un punto di distanza dalla Juve. Un traguardo parziale ma dal peso specifico consistente, che certifica la bontà del lavoro svolto e regala un pizzico di entusiasmo.

Simeone show e il timbro di Adams

La chiave tattica: cinismo e porta inviolata

A prendersi la copertina di una serata perfetta sono i protagonisti dell'attacco, letali e ispirati dal primo all'ultimo minuto. La copertina se la prende tutta Giovanni Simeone, autore di una doppietta meravigliosa. Il "Cholito" illumina il Tardini con giocate d'alta scuola: gol da attaccante puro, tecnico, feroce e capace di combinare forza fisica e precisione balistica. Ogni pallone toccato sembrava destinato a pesare come un macigno sulla retroguardia emiliana.Ma il trionfo granata non porta la firma del solo argentino. Nel tabellino dei marcatori c'è spazio anche per l'ormai insostituibile Adams, ancora una volta decisivo. Per lui non serve la giocata spettacolare da fuori, ma il fiuto implacabile: un gol da vero rapinatore d'area di rigore, di quelli che nascono dal tempismo perfetto e dalla lettura fulminea degli sviluppi offensivi. Una cooperazione offensiva che gira a pieno regime e che fa esultare i tifosi giunti in trasferta.Oltre allo spettacolo offerto davanti, ciò che fa più ben sperare per il prosieguo della stagione è l'equilibrio complessivo della squadra. Il Toro visto a Parma gioca con scioltezza, senza timori reverenziali, aggredendo la partita e gestendone i ritmi con personalità.Ancora più importante, nell'economia di una squadra che punta a traguardi ambiziosi, è il dato difensivo: i granata segnano tre reti e non ne prendono neanche una. Una porta inviolata che premia la concentrazione della linea arretrata e la compattezza di un collettivo capace di soffrire quando serve, ma soprattutto di azzerare le fonti di gioco avversarie.Il campionato è ancora lunghissimo, le insidie dietro l'angolo e la concorrenza agguerrita. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, questo Toro ha le carte in regola per recitare un ruolo in commedia. La scioltezza c'è, il coraggio pure.Come dice mister Abate, il gruppo si sta rafforzando ed ha valori e umiltà. Deve ancora migliorare in tante cose, ma la strada è giusta.