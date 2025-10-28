Rimonta Toro! Maripan e Paleari firmano la vittoria contro il Genoa, 7 punti in tre gare

La prima frazione di gioco ha visto un Toro spento, sorpreso da un Genoa cinico e fortunato. Il gol del vantaggio rossoblù, firmato da Thorsby al 7' grazie ad una scivolata e svirgolata di Asslani nel cuore dell'area e a un Tameze molle in marcatura, ha gelato l'Olimpico Grande Torino. La reazione è stata lenta e sterile, con l'undici iniziale che faticava a trovare spazi e gioco, evidenziando i limiti soprattutto sulle corsie laterali, dove Biraghi e un pur volenteroso Pedersen non riuscivano a creare pericoli concreti. Sono anche riemerse le antiche lacune in difesa, con Coco autore di due errori che potevano costare carissimo e lo stesso Tamese regolarmente surclassato dall'attaccante norvegese È nella ripresa che Baroni opera la mossa vincente: una tripla sostituzione che cambia l'inerzia del match. Entrano prima Ngonge e Lazaro, poi Gineitis, e la squadra acquisisce immediatamente una marcia in più. Ngonge porta freschezza e idee in attacco, Lazaro garantisce cross precisi e i suoi calci d'angolo diventano una minaccia costante e Gineitis ci mette voglia e piedi buoni. Su un traversone di Pedersen (uno dei pochi azzeccati) arriva il pareggio al 63', con l'autorete sfortunata di Sabelli, preoccupato per il possibile intervento di Adams alle sue spalle. La pressione granata è incessante e, dopo almeno quattro occasioni da gol, viene premiata al 90': corner al bacio di Lazaro, Maripan in area scaglia in rete un tiro di collo pieno "spacca porta" che non lascia scampo a Leali, facendo esplodere lo stadio. La vittoria sembra in tasca, ma il finale è al cardiopalma. Il Genoa si riversa in avanti e al 96' ha l'occasione per il pari: il neo entrato Cornet, lasciato solo dalla difesa granata, calcia a colpo sicuro da distanza ravvicinata, ma Paleari, con un riflesso felino sbarra la porta e salva il risultato, regalando i tre punti al Toro. Da sottolineare anche le tre super parate di Leali nel corso del match, due su Ngonge e una su Maripan, che hanno tenuto in vita il Genoa fino all'ultimo.