Toro, profondo rosso: a Lecce va in scena la vergogna di una squadra senza anima

​La difesa colabrodo e l'illusione svanita

​Le sei partite "dignitose" giocate in precedenza avevano illuso molti, chi scrive compreso. Sembrava esserci una base, un'identità. Invece, la sostanza è quella che vediamo oggi: questo Toro è scarso. Non ha un'idea di gioco, èsenza aggressività e non sa quasi mai reagire. Sul piano dell"organico lo gridiamo (e scriviamo) da agosto: manca almeno un centrale difensivo. La società ha scelto di non prenderlo e i nodi vengono al pettine. I numeri sono impietosi e drammatici: siamo la peggiore difesa della Serie A. Abbiamo subito 23 gol in 13 partite, una media spaventosa di quasi due reti a gara. Anche la classifica, ora, inizia ad essere pericolosa. Siamo a soli 4 punti dalla zona retrocessione. Guardarsi alle spalle non è più solo prudenza, è quanto meno giustificato. Se la difesa piange, il resto della squadra non ha nemmeno gli occhi per farlo. La fotografia del match, e forse dell'intera stagione, arriva al 88'. Calcio di rigore (sacrosanto) per il Toro, l'occasione insperata per agguantare un pareggio vitale. Sul dischetto va Asllani. Il suo tiro è un passaggio al portiere, una carezza a due all'ora senza cattiveria, senza qualità. Un rigore calciato con la paura addosso. Viene naturale chiedersi: con un Asllani così inconcludente (non solo per questo errore), perché Ilkhan viene lasciato costantemente a marcire in panchina? Perché non provarlo mai, nemmeno quando il centrocampo titolare annega nella mediocrità? Quella di Lecce è una sconfitta che brucia più delle altre. Perché non è arrivata contro una corazzata, ma contro una squadra che non vinceva da mesi. È arrivata attraverso errori tecnici elementari, cambi che hanno migliorato gli avversari e una confusione tattica totale. Baroni ha mostrato tutti i suoi limiti, la squadra tutta la sua fragilità. Oggi le cose sbagliate non si contano nemmeno. Dalla formazione rinunciataria iniziale, al troppo tempo trascorso per passare a due punte dopo il 2-0, agli altri cambi incomprensibili, al passaggio a 4 in difesa solo al 60", fino all'atteggiamento urticante del 2° tempo, quando bisognava aggredire con ferocia agonistica. Questo non è il Toro, e noi ci siamo stancati di essere umiliati. È una vergogna che deve finire.