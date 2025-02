Una partita da Toro, con cuore e grinta. Tornano alla vittoria contro il Milan e i granata conquistano meritatamente i tre punti in palio. Successo sicuramente sudato, ma fortemente voluto dai ragazzi di Vanoli, che hanno dato tutto e sono stati premiati anche con l'abbraccio della Maratona e di tutto il Grande Torino. Bello e gagliardo il Toro, come piace a noi. Dopo il vantaggio fortunoso (una volta tanto...) al 5', si chiudono i granata a contenere i rossoneri, senza mai rischiare ma, anzi, ripartendo spesso e arrivando a due super conclusioni con Pedersen (un'altra prova insufficiente, la sua) e Vlasic, con parate strepitose di Maignan. Solo nella ripresa, per 20', arriva il forcing rossonero con il pareggio, ma il Toro torna immediatamente in vantaggio con un bel gol di sinistro di Gineitis e poi non subisce praticamente più nulla. Insuperabile Vanja Milinkovic-Savic, che, oltre ad aver sfoggiato quattro belle parate, neurralizza il quarto rigore su cinque in campionato, saltando come un gatto alla sua destra e anestetizzando il tiro del fin qui infallibile Pulisic. Eccezionale anche la partita di Maripán: tredici azioni difensive completate, con sette salvataggi, zero falli commessi e senza concedere nulla a Giménez. Bravi praticamente tutti i giocatori di mister Vanoli, che per tutto il match sembrava il 12° in campo insieme ai suoi ragazzi, abbracciati uno ad uno alla fine del match. Energia pura per tifosi e per la squadra. Ora il Monza. SFT e sotto a chi tocca.