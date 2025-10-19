Baroni ha trovato la (s)quadra

La vittoria contro il Napoli, per il Torino, ha un valore che va ben oltre quello dei tre punti. Perché sta a significare che Marco Baroni, probabilmente, ha trovato la sua (s)quadra. Dopo diversi cambiamenti volti a capire quale fosse lo schieramento tattico che meglio aderisce ai giocatori presenti in rosa e a comprendere quali fossero gli uomini su cui puntare di più in questo momento, è stata trovata la soluzione. Il 3-5-2, con la doppia punta e Vlasic ad agire da mezzala, potrebbe essere la risposta definitiva a tutti i dubbi che c’erano nelle settimane scorse. Ancora più importante dei moduli e della tattica, tuttavia, è l’atteggiamento di squadra. Aggressività e concentrazione su ogni pallone, contro un Napoli distratto dalla Champions e salito a Torino con troppa presunzione, hanno fatto la differenza. La capacità di evitare passaggi a vuoto e rimanere in partita dal primo all’ultimo minuto è la base su cui si devono poi innestare i ragionamenti tattici. Adesso Baroni ha trovato il suo Toro, questa è l’impressione. Gli esami, tuttavia, non finiscono mai, e queste sensazioni andranno confermate nelle prossime partite, anche quelle che si giocheranno contro avversari che lasceranno il pallino del gioco in mano al Toro chiudendo tutti gli spazi: test, se vogliamo, ancora più difficili, come si è visto a Parma.
