Belotti e Bremer: quanto sarebbe bello se…

Quanto sarebbe bello se Gleison Bremer e Andrea Belotti trovassero nel Torino la squadra giusta per le rispettive ambizioni. Il derby pareggiato contro la Juventus, se da un lato lascia l’ambiente granata assolutamente soddisfatto per il livello della prestazione offerta dalla squadra di Juric (ma un po’ meno per il risultato: portare via una vittoria, per il Torino, non era certo impossibile), dall’altro porta con sé un inevitabile velo di malinconia al pensiero che i due uomini derby dell’Allianz Stadium potrebbero non far parte del futuro granata. Bremer è stato ancora una volta sontuoso e ineccepibile per come ha anestetizzato Vlahovic, che è stato appena pagato 75 milioni. Non certo l’unico attaccante che ha assaggiato quest’anno le maniere forti del totem brasiliano. Il Gallo, appena rientrato da un infortunio, ha giocato una partita da protagonista e ha siglato un gol bello e importante, che entrerà a far parte della sua cineteca personale.