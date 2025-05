Cosa insegna al Torino la vittoria in Coppa Italia del Bologna

Il Bologna che vince la Coppa Italia battendo il Milan in finale è l’ennesima dimostrazione di un concetto importante: nel calcio di oggi i soldi non sono tutto. L’argomento dei fatturati e dei diritti tv che incidono, se utilizzato per spiegare le cause di risultati non eccezionali e per far passare il concetto che “si può arrivare solo fino a un certo punto”, regge fino a un certo punto. Le idee e le competenze sono più importanti della forza economica: dobbiamo ringraziare il Bologna per averlo affermato ad alta voce. Stando ai dati di Trasfermarkt, ad esempio, il monte ingaggi della rosa di Vincenzo Italiano è di 35 milioni (contro i 31.7 dell’anno precedente, quando la squadra si qualificò in Champions League), quello della rosa a disposizione di Paolo Vanoli è di 44 milioni (contro i 43 milioni della stagione precedente conclusa al nono posto).