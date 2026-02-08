Impresa Toro: far diventare un problema Maripan

Esser riusciti in una stagione particolarmente sottotono e tribolata, senza sussulti, in cui l'unico vero obiettivo a inizio febbraio resta quello di agguantare una salvezza tranquilla, a far diventare un problema Guillermo Maripan è un'impresa che soltanto il Torino di questi anni poteva permettersi. Maripan è senza se e senza ma il difensore più forte, completo e arcigno del pacchetto arretrato granata nella stagione 2025/2026, eppure fin da Prato allo Stelvio si è capito che per lui la strada sarebbe stata in salita con la gestione Marco Baroni. Non bisogna infatti dimenticare che era partito dietro nelle gerarchie estive del tecnico. A quel tempo si lavorava sulla difesa a quattro e Maripan insieme a Ismajli formava la coppia B dietro a Coco e Masina. Ci sono volute le cinque sberle di Milano contro l'Inter e il passaggio alla difesa a tre per risvegliare la coscienza calcistica di Baroni che ha iniziato a inserire da titolare Maripan. E va detto che le prestazioni di Maripan nella fase autunnale non sono mancate, sebbene il Torino abbia molto spesso sottoperformato e i gol incassati siano stati un'enormità. Nonostante tutto, il feeling non è mai scattato tra l'attuale gestione tecnica e il difensore classe 1994 cileno. Lo si capisce e non servono le dichiarazioni di facciata dell'una e dell'altra parte per smorzare questa percezione.